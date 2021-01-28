وفاة شاب متأثرا بإصابته خلال احتجاجات شمال لبنان

توفي شاب لبناني اليوم الخميس في مدينة طرابلس شمال لبنان، متاثرا بإصابته خلال المواجهات التي وقعت ليلا بين محتجين مناهضين للحكومة والقوى الأمنية.
وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن الشاب "ع.ط"، 30 عاما، توفي في مستشفى النيني في طرابلس متاثرا بإصابته خلال المواجهات ليل الأربعاء/ الخميس، وسيصلى على جثمانه عقب صلاة الظهر في مدافن منطقة باب التبانة.
ولم تحدد الوكالة نوع الإصابة التي أدت إلى وفاة الشاب.
وكان الصليب الأحمر اللبناني أعلن عن نقل 35 مصابا إلى المستشفيات، ومعالجة 67 آخرين في الميدان خلال مواجهات مساء أمس في طرابلس.
وأعاد الجيش اللبناني صباح اليوم الهدوء إلى طرابلس، بعد ليل طويل من المواجهات مع المحتجين حيث استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين واستقدمت تعزيزات من الجيش.
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