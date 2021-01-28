الكاظمي يعلن مقتل نائب الخليفة ووالي العراق في تنظيم ”داعش” 

أعلن رئيس وزراء العراق القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن مقتل "نائب الخليفة ووالي العراق" في تنظيم "داعش".
وقال في بيان صحفي إن "شعب العراق إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا".
وأضاف: "تم القضاء على زعيم عصبة الشر أو من يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في التنظيم "أبو ياسر العيساوي" في عملية استخبارية نوعية".
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