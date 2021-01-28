انخفاض أسعار الذهب مع تحول الملاذ إلى الدولار

انخفاض أسعار الذهب مع تحول الملاذ إلى الدولارانخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ أقبل المستثمرون على الدولار بحثا عن الأمان بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1835.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:06 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 18 يناير الجاري عند 1830.80 دولار الأربعاء.

في حين نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1834.30 دولار للأونصة.