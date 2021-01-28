أعلنت دائرة الطب العدلي في العاصمة العراقية بغداد دفن 50 جثة مجهولة الهوية في المقبرة النموذجية بمحافظة النجف جنوبي البلاد.
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وذكرت الدائرة في بيان صحفي: "تم دفن 50 جثة جديدة مجهولة الهوية مضت فترة طويلة على تواجدها في ثلاجات الموتى وتم جمعها من أماكن متفرقة خلال شهر يناير من هذا العام، وجرى دفنها بالمقبرة النموذجية في محافظة النجف الأشرف".
السلطات العراقية تدفن 50 جثة مجهولة الهوية - صور
وأضافت أن "أغلب هذه الجثث بدأت عليها علامات التفسخ، وأجريت لها فحوصات الحمض النووي الـ(DNA) ، وتصوريها وأخذ عينات لغرض المطابقة في حالة مراجعة أحد".
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