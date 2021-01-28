السعودية: خطة قيمتها 220 مليار دولار لتحويل الرياض إلى مدينة عالمية

قال رئيس الهيئة الملكية للعاصمة السعودية، اليوم الخميس، إن المملكة تستثمر 220 مليار دولار لتحويل الرياض إلى مدينة عالمية بحلول 2030، وتتوقع جذب استثمارات مماثلة من القطاع الخاص.

وأضاف فهد الرشيد في مقابلة مع وكالة "رويترز": "الحكومة من خلال صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي) والهيئة الملكية للرياض تستثمر بالفعل نحو 220 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة".

تشتهر الرياض، حيث يعيش ويعمل نحو 8 ملايين شخص، بالطرق السريعة المتعددة المسارات والمباني الخرسانية. تم تعديل المدينة مؤخرا لاستضافة دور السينما وأماكن تناول الطعام في الهواء الطلق في إطار جهود الحكومة لفتح أنماط الحياة المنعزلة، وتشجيع النشاط البدني، وجعل الحياة أكثر متعة، بحسب "رويترز".

من جانبه قال الرشيد: "إذا انتقل 7 ملايين شخص آخرين إلى الرياض، فسنحتاج إلى سكن بقيمة 200 مليار دولار أخرى، ومن خلال استثمارات القطاع الخاص لاستيعاب هؤلاء السكان، ستحتاجون إلى مبلغ آخر مماثل. والرسالة هي أن الحكومة السعودية تضخ مالها أولا".

وأوضح الرشيد أنه سيتم الإعلان عن أكثر من 100 مشروع استثماري في الرياض خلال الشهرين المقبلين، مع التركيز على التمويل والمصارف والصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والاقتصاد الرقمي وقطاعات أخرى.

في حديثه خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار في المستقبل في المملكة، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إنه يهدف إلى أن يصل عدد سكان الرياض إلى نحو 20 مليون نسمة بحلول عام 2030.

وتستثمر الهيئة الملكية في مشاريع تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في العاصمة، من خلال زيادة المساحات الخضراء والمناطق الترفيهية وتركيب 1000 عمل فني في جميع أنحاء المدينة.