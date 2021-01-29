الذهب يسجل انخفاضاً مع صعود الدولار
تسجل أسعار الذهب تداولات في نطاق ضيق اليوم الجمعة، لكن الأسعار تمضي على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي وشهري إذ يبدد الدولار المرتفع بريق المعدن الأصفر.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1844.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:32 بتوقيت جرينتش. ونزلت الأسعار 0.5% في الأسبوع و2.7% في الشهر.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1847.90 دولار.
وصعد الدولار 0.9% هذا الشهر بدعم من صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية وبفضل توقعات بأن حزمة الإنفاق المالي التي يقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن لن تكون كبيرة بالقدر المقترح البالغ 1.9 تريليون دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.1% إلى 26.39 دولار للأوقية، بعد أن ربحت 4.5% أمس الخميس بعد أن تحرك بعض المتعاملين لتغطية مراكز مدينة بفعل شائعات بضغط شرائي يمارسه المستثمرون الأفراد على الفضة على غرار ما حدث في أسهم جيم ستوب. والمعدن مرتفع 3.9% في الأسبوع، في أفضل أداء أسبوعي في نحو شهر ونصف الشهر.
وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1077 دولارا، لكنه يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في سبعة أسابيع. وصعد البلاديوم 0.3% إلى 2340.70 لكنه منخفض 4.4% في الشهر، في أكبر انخفاض شهري منذ أبريل نيسان.
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