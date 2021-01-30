الإمارات تفتح الباب لتجنيس فئات من المقيمين

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن فتح الباب أمام منح جنسيتها لفئات محددة من المقيمين، من أجل استقطاب أصحاب المواهب.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي:“بتوجيهات من رئيس الدولة حفظه الله.. اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم“.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:“الهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية“.

وتابع: ”سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.. وتم وضع معايير واضحة لكل فئة ..وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً“.