جهاز الأمن الوطني العراقي يعلن إحباط مخطط ”إرهابي” لاستهداف محافظة نينوى

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، إحباط مخطط "إرهابي" لاستهداف محافظة نينوى بهجمات من خلال إعادة تشكيل خلية تابعة لتنظيم "داعش".
وذكر بيان للجهاز، أن "معلومات وردت عبر الخط الساخن المجاني (131) أفادت بتحركات لعناصر داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من الموصل، وشرعنا بالمراقبة والتعقب".
وأضاف، أن "المفارز تمكنت من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخلية لاستهداف المحافظة بهجمات إرهابية".
وتابع بيان جهاز الأمن الوطني العراقي: "تم تدوين أقوال الملقى القبض عليهم واعترفوا بتنفيذهم هجمات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية خلال عمليات التحرير، وتمت إحالتهم الى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".
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