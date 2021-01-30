نظم عشرات المحتجين وقفة احتجاجية في شارع محمد الخامس بتونس اليوم السبت للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين خلال الاحتجاجات الليلية الأخيرة.
ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإسقاط النظام والتنمية والشغل والكرامة الوطنية.
ثم انطلقوا في مسيرة باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، شهدت حالة من التدافع وبعض الاشتباكات بين المحتجين وعناصر الأمن.
ومنذ أيام، تشهد محافظات تونسية عدة وأحياء في عاصمة البلاد احتجاجات ليلية تخللتها صدامات مع رجال الأمن، وذلك تزامنا مع بدء سريان حظر تجول ليلي، ضمن تدابير مكافحة وباء كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس.. مسيرة تطالب بإطلاق سراح الموقوفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.