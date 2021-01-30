انفجار ضخم يهز محطة للغاز وسط مدينة البيضاء اليمنية.. فيديو

تنافل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق انفجارا ضخما وقع في محطة للغاز في محافظة البيضاء اليمنية.
وقالت مصادر لموقع "يمن دايز" أن حريقا نشب في المحطة التي كان يتجمع حولها عشرات من المدنيين في انتظار دورهم لتعبئة الغاز، ما أدى الى انفجارها واحتراق ما حولها "محلات لصيانة السيارات وورش".
وأضافت المصادر إلى أن الضحايا بالعشرات من المواطنين والعاملين في المحطة والمحلات المجاورة، نقلوا الى مستشفيات المدينة التي أطلقت نداء استغاثة للمساعدة.
وذكرت مصادر إعلامية أن مستشفى الثورة استقبل حتى الآن 36 شخص .
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