الجزائر: تمديد قيود كورونا في 19 ولاية 

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد تمديد الحجر الصحي في 19 ولاية، مشيرا إلى رفعه عن 10 ولايات سجلت نسبة منخفضة من الإصابات بكورونا.
الجزائر: تمديد قيود كورونا في 19 ولايةكورونا.. انطلاق حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" في الجزائر
وأشار بيان صدر عن مكتبه، أن تطبيق التمديد سيبدأ من الأحد المقبل ولمدة 15 يوما، ويعمل به من 8 مساء ولغاية 5 من صباح اليوم التالي، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار "الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا".
وأكد البيان على الإبقاء على الإجراءات الصحية الأخرى المتبعة في البلاد من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغيرها.
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