أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثيين، تجاه المملكة.
وقال التحالف في بيان، نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية، اليوم السبت إنه "تم تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة".
وأضاف: "ملتزمون بتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أواخر 2014.
وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي صوب السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.