انور قرقاش يدعو لعدم التسامح مع ”قومية اللقاح”

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إلى عدم التسامح مع "قومية لقاح" كوفيد- 19 خلال المعركة لهزيمة الوباء.
وكتب قرقاش في تغريدة له عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "نحن جميعا ندرك جيدا التحديات التي تواجهنا على مستوى العالم في هذا الوباء وضرورة العمل معا".
وأضاف قرقاش: "لا ينبغي التسامح مع قومية اللقاح في معركتنا المشتركة لهزيمة كوفيد".
وكانت سلطات دبي أعلنت عن بدء تطعيم المواطنين والمقيمين ضد فيروس كورونا المستجد باللقاح الذي طورته شركة "سينوفارم" الصينية اعتبارا من اليوم الأحد.
وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن هيئة الصحة في الإمارة تخصص اعتبارا من الأحد ثلاثة مراكز صحية لتطعيم كافة المواطنين والمقيمين ممن هم فوق سن الـ60 وحاملي إقامة دبي من القوائم المسجلة مسبقا.
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