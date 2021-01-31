القوات الأمنية العراقية تعتقل 5 نساء بتهمة الانتماء إلى ”داعش”

أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، اعتقال خمس نساء بتهمة العمل مع تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن ”اللواء الثالث تمكن من إلقاء القبض على خمس متهمات وفق المادة 4 إرهاب في ناحية سليمان بيك شرق محافظة صلاح الدين“.
وأضاف البيان أن ”المتهمات اعترفن بالعمل مع عصابات داعش الإرهابية“، مشيراً إلى ”إحالتهن إلى الجهات المعنية لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهن“.
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