وزارة الأوقاف السودانية: زيارة أئمة مصر تعمق العلاقات بين البلدين فى المجال...

أصدرت وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة بيانا ترحيبيا أعلنت فيه عن وصول وفد الأئمة والواعظات المصرى إلى الخرطوم اليوم الأحد، للمشاركة فى البرنامج الدعوى المشترك بين الدعاة والداعيات السودانيين والمصريين، مؤكدة أن البرنامج الذى تنظمه وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان برعاية وإشراف وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح أحمد، يهدف إلى تعميق العلاقات بين البلدين فى المجال الدعوي، وتعزيز التعارف والتواصل وتبادل الخبرات العلمية والعملية.

ويأتى البرنامج فى إطار التعاون بين وزارة الشئون الدينية والأوقاف ووزارة الأوقاف المصرية، والذى أثمر فى العام الماضى مشاركة ايد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى المؤتمر الدولى حول الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر الذى انعقد فى الخرطوم أكتوبر 2020، وزيارة وزير الشئون الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرح أحمد إلى مصر، ديسمبر الماضى، ومشاركة كبار الدعاة فى الدولتين فى أعمال الدورة التدريبية المتقدمة بالقاهرة فى الفترة من 20-31 ديسمبر 2020م التى نظمتها أكاديمية الأوقاف الدولية.

يذكر أن الوفد المصرى يضم 6 دعاة و5 داعيات سيُنفذون برنامجًا دعويًّا مع أشقائهم السودانيين فى خمس ولايات هي: الخرطوم- النيل الأبيض- شمال كردفان- شمال دارفور- جنوب دارفور .

وتضم القافلة كلًا من: "الدكتور أشرف فهمى محمود موسى، مدير عام التدريب بالديوان العام، الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي، مدير عام المراكز الثقافية، الدكتور عيد على خليفة حسن، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمّار، المدير الإدارى لأكاديمية الأوقاف الدولية، الدكتور على الله شحاته محمود الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، الشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم، إمام وخطيب بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، الواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم، الواعظة دينا محمد حسن جدامى، الواعظة المهندسة عبير أنور محمد خيري، الواعظة المهندسة مرفت عزت محمد عثمان، الواعظة الطبيبة جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ".