البرلمان العربي : الدول العربية حريصة على دعم ورعاية ضحايا الإرهاب

أكد الدكتور ظافر العاني رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي أن الدول العربية تعد أكثر الدول التي عانت من ظاهرة الإرهاب، وبالتالي هي من الدول الحريصة على دعم ورعاية ضحايا الإرهاب، مشيراً في هذا السياق إلى أن البرلمان العربي يعمل على إعداد مشروع قانون استرشادي في هذا الشأن.

جاء ذلك في كلمة ألقاها العاني في الاجتماع المشترك السادس بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول موضوع دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب والذي عقد افتراضياً، وذلك تلبيةَ للدعوة الواردة من الاتحاد إلى البرلمان العربي، ويمثل هذا الاجتماع ختام سلسلة اجتماعات نظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وتعويضهم.