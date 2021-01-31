شركة ”أراد” العقارية الإماراتية تطلق مشروعا فاخرا بميزانية هائلة في الشارقة

أعلنت شركة "أراد" العقارية الإماراتية، عن إطلاق مشروع فاخر في البلاد، بثمانية مليارات درهم (نحو 2.2 مليار دولار) في إمارة الشارقة.
وفي تفاصيل المشروع، أشار الرئيس التنفيذي لشركة أراد، أحمد الخشيبي، إلى أن تسليم الوحدات في المشروع "مسار"، الذي يقام على مساحة 19 مليون قدم مربعة، بعدد أربعة آلاف وحدة، سيبدأ على مراحل من العام 2023، وينتهي في العام 2028، حيث أنه من المتوقع أن يقطن نحو 15 ألف شخص المشروع، الذي سيضم إلى جانب المرافق السكنية والتجارية، مساحات خضراء ومدرسة دولية.
ولفت الخشيبي إلى أن تمويل المشروع سيكون من رأس المال، وبالدين، والمبيعات.
وعلى صعيد الأزمة الاقتصادية العالمية التي تتسبب بها جائحة كورونا، رأى أحمد الخشيبي أنه "بالرغم من الجائحة، فهو يتوقع أن يكون هناك طلب كبير على المشروع، الذي ستدور تكلفة المنزل فيه بين 1.2 و3.7 مليون درهم".
وأضاف موضحا: "عندما تشيع الضبابية، أصبحت الشارقة معروفة كوجهة آمنة، إنها معروفة باستقرارها، والمقيمون فيها يمكثون للمدى الطويل، وإذا نظرت إلى سكان الشارقة، معظمهم من الجيل الثاني، إنها وطنهم".
جدير بالذكر أن شركة "أراد" مملوكة للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بسمة في الشارقة، وللأمير خالد بن الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة "كيه.بي.دبليو إنفستمنتس" في دبي.
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