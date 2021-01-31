عمان: ”الأونروا” تفتتح عيادة العقبة بتمويل من السعودية

افتتح سفير السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومديرة شؤون الأونروا في الأردن مارتا لورينزو، مركز الأونروا الصحي الجديد الممول من المملكة العربية السعودية في مدينة العقبة في الأردن.

وقال السفير السديري، إن المملكة العربية السعودية تحرص على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمات المجتمع الدولي، وفي مقدمة ذلك ما تقوم به من تكريس إمكاناتها لدعم القضية الفلسطينية في مختلف المجالات، ومنها علاقة التعاون التاريخية مع وكالة الأونروا والدعم المستمر لخدماتها وتقدير دورها تجاه دعم اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف ان السعودية ثاني أكبر داعم للأونروا، وأن المملكة لن تألو جهدا في خدمة الأشقاء الفلسطينيين وقضيتهم العادلة".

من جانبها، أعربت مديرة شؤون الأونروا في الأردن مارتا لورينزو، عن تقدير الأونروا للمساهمة السخية المقدمة من المملكة العربية السعودية وشراكتها مع الأونروا ودعمها المستمر للاجئي فلسطين.

وقالت إن إعادة بناء هذا المركز الصحي هو استثمار مهم سيخدم ما يقرب من 10،000 لاجئ فلسطيني في مدينة العقبة".

وتابعت قائلة: "يجب أن تستمر الخدمات الصحة الأولية في تلبية الاحتياجات الصحية الوقائية والعلاجية للاجئي فلسطين، لا سيما في ظل جائحة كورونا".

يذكر أن الأونروا في الأردن، تقدم الخدمات الصحية للاجئي فلسطين من خلال شبكة مكونة من 25 مركزًا صحيًا وأربع عيادات متنقلة تقع داخل وحول مخيمات لاجئي فلسطين المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، ويزور أكثر من مليون لاجئ مراكز الأونروا الصحية سنويا.

وتم إنشاء وتأثيث وتجهيز المركز الصحي الجديد بفضل تبرع بقيمة مليون دولار أميركي قدمته المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لاستبدال المركز الصحي القديم المستأجر. حيث تم تزويد المبنى بخاصيات تسهل وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وزود المركز الصحي بنظام شمسي صديق للبيئة لتوليد الكهرباء وتسخين المياه، وتم تغطية المبنى بالأشجار والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى تصميمه ليكون مقاومًا للزلازل.