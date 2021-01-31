12 تجربة سياحية في ”شتاء السعودية” لاستكشاف الحياة الفطرية بمحمية ”سجا وأم...

من الملامح السياحية النوعية، التي نجحت الهيئة السعودية للسياحة في تفعيلها على مستوى خارطة تجارب موسم "شتاء السعودية" الذي انطلق في العاشر من ديسمبر الماضي، سياحة ما يُعرف بـ "المحميات الطبيعية"، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمتاح زيارتها اليوم أمام السياح من العوائل ومجموعات الأصدقاء من المواطنين والمقيمين، من أجل صناعة تجربة سياحية لا تنسى، والاستفادة من الباقات المتوفرة على موقع وتطبيق "روح السعودية" من قبل منظمي الرحلات السياحية.

ومن المحميات الطبيعية التي تقدم تجربة سياحية واسعة لاستكشاف الحياة النباتية والحيوانية النادرة، محمية "سجا وأم الرمث"، الواقعة في المنطقة الغربية الوسطى، وتمتد على مساحة 6528,2 كيلو مترًا مربعًا، وتمتاز بغطاء نباتي متوسط يساعد في حفظ الأصول الوراثية لبعض الثدييات والطيور والزواحف المتوطنة والنادرة في المحمية.

ومن أهم الانطباعات السياحية المترسخة عن محمية "سجا وأم الرمث"، هو تباين بيئتها بين التلال المنخفضة قليلة التموج، والسهول المكشوفة، والأودية التي تسودها نباتات الثمام وأشجار الطلح والسمر ونباتات الحنظل والحرمل، وقد أطلق فيها أعداد محدودة من طيور الحبارى لكونها امتداد طبيعي لانتشارها بين محمية محازة الصيد ومواطن تكاثرها الأخرى، وللمعلومية التوثيقية فقد أنشئت هذه المحمية في الأساس لإعادة توطين الحباري الشرقية والمها والنعام.

وإذا أردت الوصول إلى محمية "سجا وأم الرمث" بريًا، فما عليك إلا سلوك طريق "الرياض – مكة المكرمة" السريع، أما إن كنت من عاشقي السفر جوًا، فإن أقرب المطارات في المملكة للذهاب للمحمية، مطار الطائف الدولي، ولأهميتها تم تصنيفها من قبل اللجنة العالمية للمناطق المحمية (WCPA)، وهي جزء من الاتحاد الدولي للحفاظ على المحميات الطبيعية، والاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة (IUCN).

وما يميز هذه المحمية دون غيرها، عدد التجارب السياحية التي يمكن للقادمين تجربتها، والتي يصل عددها إلى 12 تجربة، وهو ما يمنح السائح خيارات متعددة تبعث فيه روح المغامرة والاستكشاف البري، ومن ذلك: "زيارة المواقع الأثرية، والتعرف على النباتات البرية، والنزهات الخلوية"، أضف إلى ذلك "التخييم، ورصد النجوم بالتلسكوب، ومشاهدة ومراقبة الحياة الفطرية والطيور النادرة، وركوب الجمال"، ويمكن الاستفادة من باقات "رحلات السفاري طويلة المدى بسيارات الدفع الرباعي، وتصوير الطبيعة، وركوب منطاد الهواء الساخن"، ناهيك عن ممارسة رياضة "الهايكنق" لمسارات قصيرة أو طويلة بين المناطق الجبلية.

وأدرجت الهيئة السعودية للسياحة، عدد من المحميات الطبيعية كباقات سياحية جديدة، إضافة إلى أكثر من 17 وجهة حالية في موسم "شتاء السعودية" الذي يستمر حتى نهاية مارس المقبل، تحت شعار "الشتاء حولك"؛ والمحميات هي"محمية عروق بني معارض"، و"محمية جزر فرسان"، بالإضافة إلى محمية سجا وأم الرمث"؛ بهدف اكتشاف ما تحتويه من ثروة حيوانية ونباتية، والاستمتاع بما تتميز به من الكثبان الرملية، والهضاب المرتفعة والوديان المتعددة، ومشاهدة الحيوانات البرية النادرة من "المها العربي" و"ظبي الريم" والعديد من الزواحف والطيور النادرة.