وزير الصحة الموريتاني يطلع على أزمة ”الأطباء الكوبيين” في البلاد

أفاد موقع "صحراء ميديا" نقلا عن مصادر، بأن وزير الصحة الموريتاني، محمد نذيرو ولد حامد، زار مدينة نواذيبو، وذلك من أجل الاطلاع على ما أصبح يعرف بأزمة "الأطباء الكوبيين".
وأصدر مستشار وزير الصحة بيانا، أعلن فيه أن الهدف من الزيارة هو "الاطلاع على الوضعية الصحية في الولاية، والاستماع للمشاكل المطروحة، واقتراح الحلول المناسبة لها"، حيث ترأس الوزير اجتماعا دعا له والي داخلت نواذيبو، يحيى ولد الشيخ محمد فال، وحضره ممثلون عن سكان المدينة، التي تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وأشار البلاغ إلى أن الهدف من الاجتماع هو "الاستماع إلى وجهات نظر السكان في مستوى الخدمات الصحية في المدينة، والاطلاع على مقترحات السكان من أجل تحسين هذه الخدمات".
في حين لفت موقع "صحراء ميديا" إلى أن "الاجتماع هيمنت عليه أزمة الأطباء الكوبيين الذين يعملون في مستشفى التخصصات الذي شيدته هيئة اسنيم الخيرية منذ عدة سنوات، وثار الجدل مؤخرا بعد أن راجت أنباء تفيد بأن السلطات تسعى لترحيلهم، حيث أن عقد العمل الذي يربط الأطباء الكوبيين بالدولة الموريتانية قد انتهى، وجرى فسخ بعض عقود الرعاية الصحية التي تربطهم ببعض الأندية الرياضية والمؤسسات".
جدير بالذكر أن رحيل الأطباء الكوبيين يثير الكثير من الجدل، فيما ينقسم الشارع الموريتاني حيال الموضوع.
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