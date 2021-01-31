تحالف دعم الشرعية في اليمن يعترض ويدمر طائرة بدون طيار مفخخة في...

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار ( مفخخة ) في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
من جانبه أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وجدد الدكتور العثيمين تأكيده على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها، لافتاً الانتباه إلى إدانة المنظمة الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.
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