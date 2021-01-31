أحمد المسماري: الجيش الوطنى مستعد لتأمين كل ما يتفق عليه الليبيون 

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري دعم بلاده لأى خطوة تقرب وجهات النظر بين الليبيين وتساهم فى حل الأزمة، موضحا أن الجيش الوطنى مستعد لتأمين كل ما يتفق عليه الليبيون.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي لقناة سكاي نيوز عربية، إنه من المهم أن يتم حل الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا، متابعا: نجدد رفضنا لوجود أي أجنبي على الأراضي الليبية.
وأضاف أحمد المسمارى، أن تركيا تواصل العمل لتعزيز وجودها العسكري في ليبيا، موضحا أنه لا بد من معالجة ملف الميليشيات الإرهابية والأجنبية وتأمين خروج جميع المرتزقة من ليبيا.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إنه أمام أي حكومة جديدة ملف حل معضلة المرتزقة والميليشيات، متابعا: لدينا مخاوف من قيام الميليشيات بعرقلة أي حل سياسي في ليبيا.
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