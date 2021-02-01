أمير الكويت يبعث برقية عزاء للعاهل السعودي في وفاة الأميرة نورة بنت...

بعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة الأميرة نورة بنت فهد بن محمد عبد الرحمن.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعرب الشيخ نواف عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأميرة نورة بنت فهد، سائلا المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الصبر والعزاء.

وبعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح، ببرقية تعزية مماثلة إلى الملك سلمان.

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن أمس الأحد، وفاة الأميرة نورة بنت فهد بن محمد عبد الرحمن.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الديوان الملكي السعودي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة/ نورة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الاثنين".

وأضاف: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

والأمير فهد بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود هو الابن الثاني للأمير محمد بن عبد الرحمن آل سعود شارك مع عمه الملك عبد العزيز في جميع المعارك وهو شقيق الأمير خالد بن محمد بن عبد الرحمن.