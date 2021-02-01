انطلاق عملية ”أسود الجزيرة” ضد ”داعش” غربي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، انطلاق عملية "أسود الجزيرة" بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غربي البلاد.
وذكرت في بيان صحفي، أن "عملية أسود الجزيرة، انطلقت بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غربي العراق للبحث عن العناصر الإرهابية في المناطق الصحراوية وتدمير أوكارهم".
وأضافت، أن "القوات التي تشترك في العملية هي: قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى بتسعة محاور رئيسية، وبإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش".
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