الرئيس العراقي يستقبل وفدا خليجيا ويشيد ببيان ”العلا”

استقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف الذي وصل العاصمة بغداد صباح اليوم.

وبحسب بيان رئاسي عراقي، فإن اللقاء بحث العلاقات بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، وتم التأكيد على "أهمية تطويرها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب، ويعزز فرص التقدم والبناء والسلام، كما تمت الإشادة بما تم اتخاذه من خطوات بين العراق ودول مجلس التعاون في توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات في مجال الاقتصاد والاستثمار من أجل تعزيز العلاقات الأخوية المشتركة".

ورحب الرئيس العراقي "بنجاح اجتماع القمة الخليجية الأخير، والتوقيع على بيان العلا وتحقق المصالحة الخليجية"، وقال إن "ذلك من شأنه تعزيز مسيرة مجلس التعاون ودوره الحيوي، وتأثيره الإيجابي على الأمن والاستقرار في عموم المنطقة".

وأشار صالح إلى أن "التحديات التي تمر بها المنطقة، ولاسيما الإرهاب، والوضع الاقتصادي، تشكل تحديات مشتركة تستدعي تنسيق الجهود للتصدي لخطر الإرهاب، ومواجهة الأزمات الاقتصادية عبر تعزيز فرص التنمية والازدهار الاقتصادي".

وأضاف، أن "العراق الآمن ذي السيادة وعلاقات راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي يمثل مرتكزا في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، التزام المجلس بدعم أمن وسلامة العراق وسيادته الكاملة ومساندته لمواجهة الإرهاب، وتطلع دوله لتعزيز العلاقات مع العراق في جميع المجالات وفتح آفاق التعاون المشتركة".