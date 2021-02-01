مركز الملك سلمان للإغاثة قدم خدمات علاجية في اليمن واختتم حملة طبية...

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وبلغ عدد المستفيدين خلال الفترة من 14 حتى 20 يناير 2021م، في قسم الطوارئ 11 مستفيداً، وعيادة الباطنية 182 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 211 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 13 مستفيدا.

كما تم صرف الأدوية لـ 121 مستفيداً، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 103 مستفيدين، وقسم الإحالة الطبية 7 مستفيدين، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

وفي اطار متوازي، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملته الطبية التطوعية الثالثة لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في ولاية الكلاكلة بجمهورية السودان.

وقام الفريق الطبي منذ انطلاق الحملة بالكشف على 836 حالة، وتنفيذ 400 عملية جراحية، وتوزيع 557 نظارة طبية، وصرف 2,580 من الأدوية المتنوعة، استفاد منها العائلات والأفراد الأكثر احتياجا، وتأتي هذه الحملات الطبية المقدمة من المملكة عبر المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز.