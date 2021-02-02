يوسف العتيبة: الإمارات واثقة من إتمام صفقة طائرات إف-35 مع أمريكا

قال يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، إنه واثق من إتمام صفقة بيع طائرات إف-35 إلى بلده بعد مراجعة إدارة الرئيس جو بايدن لبعض مبيعات الأسلحة المعلقة إلى حلفاء للولايات المتحدة.

وأبرمت الإمارات في آخر يوم للرئيس السابق دونالد ترامب في السلطة اتفاقات لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طراز إف-35 و18 طائرة مسيرة مسلحة ومعدات دفاعية أخرى في صفقة قيمتها 23 مليار دولار.

وأضاف العتيبة، خلال منتدى عبر الإنترنت نظمه معهد واشنطن الاثنين: ”فعلنا كل شيء كما يجب، وسيكتشفون ذلك فور استكمال المراجعة وستتم الصفقة“، واصفا المراجعة بأنها ”شكلية“.

وأفاد السفير بأنه ”ما زال كل شيء يسير في مجراه في الوقت الذي تجري فيه المراجعة. أنا واثق أن الأمر سينتهي في المكان المناسب، إذا كنتم ستصبحون أقل وجودا ومشاركة في الشرق الأوسط، فلا يمكنكم في الوقت نفسه حرمان شركائكم، الذين تتوقعون منهم بذل المزيد من الأدوات“.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي إن إدارة بايدن قررت وقف تنفيذ بعض مبيعات الأسلحة المرتقبة إلى حلفاء للولايات المتحدة مؤقتا بهدف مراجعتها.

وفي ديسمبر رفض مجلس الشيوخ محاولات لوقف الصفقة.