رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود المرأة العربية في مكافحة جائحة كورونا

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بجهود المرأة العربية في مكافحة جائحة كورونا.. داعيا إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية السلبية للجائحة على النساء والفتيات في العالم العربي.

جاء ذلك في بيان اصدره البرلمان العربي اليوم بمناسبة يوم المرأة العربية الذي يتم الاحتفال به في الأول من فبراير من كل عام.

وثمن الجهود العظيمة التي تقوم بها المرأة العربية على كافة المستويات، والتي استطاعت أن تثبت جدارتها وكفاءتها في كافة المجالات مما أهَّلها لتتبوأ مختلف المناصب على المستويات الوطنية والعربية والدولية، فضلاً عن جهودها النوعية التي جعلتها شريكاً أساسياً للرجل في بناء وتقدم المجتمع.

وشدَّد رئيس البرلمان العربي على أن الاحتفال بيوم المرأة العربية هذا العام يعد حدثاً استثنائياً، خاصة أنه يأتي في وقت تقوم فيه المرأة العربية بدور محوري في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها غير المسبوقة.