فتح ترفض فكرة المشاركة في قوائم انتخابية مشتركة مع دحلان

تناقش قيادات حركة فتح في الآونة الأخيرة فرضيّة المشاركة في قوائم مشتركة مع فصائل وفعاليات فلسطينية أخرى في إطار الانتخابات الفلسطينية القادمة، وقد اقترحت بعض الجهات تشريك محمد دحلان، القيادي المفصول عن حركة فتح، في قوائم الحركة، الأمر الذي جوبه برفض قيادات فتح، وعلى رأسهم جبريل الرجوب.

وأكّدت قيادات مقرّبة من جبريل الرجوب أنّ هذا الأخير يرفض تشريك دحلان أو أنصاره في القوائم التي ستدخل بها فتح في الانتخابات القادمة.

هذا وقد نقلت مصادر موثوقة في رام الله أنّ أغلب قيادات حركة فتح ترفض فكرة التحالف مع دحلان في الانتخابات المقبلة. كما ذكرت المصادر ذاتها أنّ فتح ناقشت فكرة التحالف مع دحلان في إطار لقاءات مع مسؤولين أردنيّين ومصريّين في الأيام الماضية.

ويأتي رفض الرجوب للتحالف مع دحلان في إطار توتّر بينه وبين زملائه في الحركة وتهديدات بفصله من الحركة لعدم امتثاله لسياساتها المركزيّة.

يُذكر أنّ شخصية دحلان مثيرة للجدل داخل فلسطين وخارجها، حيث يتمّ ربط دحلان بمحاولة الانقلاب في تركيا ضدّ حكومة أردوغان، كما تحوم حوله شبهات فساد مالي، وقد أدانت المحكمة الفلسطينية دحلان باختلاس 16 مليون دولار وهو ممنوع حاليا من دخول الضفة الغربية.

هذا ومن المرجح أن لا يشارك دحلان في الانتخابات شخصيّا، لكنّ المؤشرات تؤكد سعي هذا السياسي الجدلي للمشاركة عبر أنصاره، الأمر الذي يصعب حدّه أو مراقبته.

تشير أغلب المعطيات إلى أنّ التحالف بين دحلان وفتح أمر غير مطروح ومستبعد، إلّا أن فتح والسلطة الفلسطينية برام الله يدركان جيدا أنّ دحلان رقم صعب في المشهد السياسي ولا يمكن تجاهله والأجدر هو التعامل معه بحذر.