ايران توافق على مغادرة طاقم السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة في إيران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده لوسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، إن إيران وافقت على السماح لطاقم سفينة كورية جنوبية تحتجزها بزعم تلويث البيئة، بالمغادرة.
وأضاف زاده، أنه ”بعد طلب من حكومة كوريا الجنوبية حصل طاقم السفينة الكورية المحتجزة لاتهامها بالتسبب في تلوث البيئة في الخليج، على إذن بمغادرة البلاد، في خطوة إنسانية من إيران“.
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