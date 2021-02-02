ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 6 أسابيع

ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 6 أسابيعارتفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى له في 6 أسابيع أمام سلة من العملات، مع تراجع اليورو والفرنك السويسري والين الياباني.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد ارتفع مؤشر الدولار 0.43 في المائة إلى 91.017 في نهاية جلسة التداول، وهو أعلى مستوى له منذ الـ21 من ديسمبر الماضي.

وتراجعت العملة اليابانية لتحوم حول 105 ينات مقابل الدولار الأمريكي وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر الماضي.

كما هبط اليورو 0.6 في المائة إلى 1.2060 دولار، وأمام الفرنك السويسري صعدت العملة الخضراء 0.68 في المائة إلى 0.8967 للدولار، وهو أضعف مستوى للفرنك في شهرين.

وجاءت مكاسب الدولار اليوم مع صعود أسعار النفط والفضة، وكلاهما مسعر بالعملة الأمريكية، 2 في المائة و7 في المائة على الترتيب.