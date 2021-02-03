الحشد الشعبي يبدأ عملية أمنية ”واسعة” ردا على هجوم الثلاثاء

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، بدء عملية أمنية واسعة شرق محافظة ديالى ردا على هجوم تنظيم "داعش" أمس الثلاثاء الذي أودى بحياة خمسة من عناصره.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن "قوات من الحشد الشعبي انطلقت بعملية أمنية واسعة في مناطق نفط خانة التابعة لقضاء خانقين شرق ديالى".
وأضافت، أن "العملية إنطلقت بمشاركة قوات من الألوية (1- 4- 20 -23 – 24- 110- 28) وفوج مغاوير القاطع وجميع أقسام القيادة".
وأشارت الهيئة إلى أن "العملية تهدف الى تعقب عناصر داعش الإجرامية وتعزيز الأمن والاستقرار في تلك المنطقة".
وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، أمس الثلاثاء، مقتل خمسة من مقاتليها في هجوم لتنظيم "داعش" بمحافظة ديالى شمالي شرقي البلاد.
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