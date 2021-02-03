”العسومي” يؤكد حرص البرلمان العربي على توثيق التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي...

أكد رئيس البرلمان العربي عادل_العسومي، حرص البرلمان على توثيق التعاون والشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة في ضوء الخبرة الدولية العريقة التي يتمتع بها الاتحاد في هذا الشأن، مشيرا إلى أن البرلمان العربي كان حريصاً على المشاركة بوفود رفيعة المستوى في الاجتماعات الست التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي مؤخراً بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وتحديداً في الموضوع المتعلق بالتوصل إلى تشريع نموذجي عالمي موحد لتعويض ضحايا الإرهاب.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن البرلمان العربي اليوم خلال جلسة مباحثات موسعة أجراها "العسومي" مع عدد من القيادات والخبراء بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك من خلال المقر الرسمي للاتحاد في "جنيف".