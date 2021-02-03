الإمارات.. السماح بالعودة التدريجية للطلاب إلى مدارسهم ابتداء من 14 فبراير

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، السماح بالعودة التدريجية للطلاب وعلى مراحل للتعلم الواقعي لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية، وذلك ابتداء من 14 فبراير الجاري.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن خيار "التعليم عن بعد" سيظل متاحا حتى نهاية العام الدراسي، مع الأخذ بالاعتبار أهمية التنسيق بين أولياء الأمور ومدراء المدارس.
وقالت إنه "جرى وضع الخطة المشار إليها بعد دراسة للواقع الصحي، ووفق توصيات الجهات المختصة آخذة في الاعتبار رغبات أولياء أمور الطلبة، باعتبارهم شركاء أساسيين في المنظومة الدراسية".
وشددت الوزارة على "أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير الوقائية والصحية، وتفاديا لتطبيق القوانين والأحكام الخاصة بذلك".
وفي السياق ذاته، عملت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خلال الأسابيع الماضية على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية القائمة والمتبعة في المدارس، وتحديثها حسب متطلبات الوضعي الصحي، وستواصل المؤسسة في تطبيق التعليم الهجين للعام الدراسي الجاري والذي يتميز بالمرونة والديناميكية.
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