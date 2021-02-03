الدولار قرب أعلى مستوى في شهريناستقر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين تقريباW مقابل اليورو اليوم الأربعاء، إذ يوجه المستثمرون انتباههم إلى الفارق الآخذ في الاتساع بين التعافي في الولايات المتحدة وأوروبا من الجائحة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد استقر مؤشر الدولار الأوسع نطاقا تقريبا عند 91.046 نقطة، بعد أن زاد لأعلى مستوى في شهرين عند 91.283 نقطة في الجلسة السابقة.

ويأتي تقدم الدولار على الرغم من ارتفاع الأسهم في ظل تحسن المعنويات تجاه المخاطرة، مما يمثل تحديا للارتباط العكسي التاريخي بين اتجاهي العملة الأمريكية والأسهم.