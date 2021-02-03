لعضايلة يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائماً للأردن لدى الجامعة العربية

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم "الأربعاء"، السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة، الذي قدّم أوراق اعتماده بمناسبة تعيينه مندوباً دائماً للأردن لدى جامعة الدول العربية.
ورحب" أبو الغيط" ، خلال اللقاء، بتولي السفير العضايلة لمهامه مندوباً دائماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجامعة، معرباً عن تطلع الأمانة العامة للمزيد من التعاون المثمر مع الأردن حيال القضايا العربية وسبل تدعيم منظومة العمل العربي المشترك.
وأشاد "أبو الغيط" بالجهود الكبيرة والمقدّرة، التي يقوم بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في سبيل دعم وتعزيز التعاون والتضامن العربي.
ومن جانبه ،أكد السفير العضايلة حرص الأردن المستمر على إدامة وتعزيز التنسيق والتعاون الوثيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجميع أجهزتها وقطاعاتها، ودعم الدور المحوري للجامعة في التعامل مع القضايا والتحديات المختلفة.
وتناول اللقاء، المستجدات حول القضايا الراهنة في المنطقة، والترتيبات الجارية لعقد الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية العرب.
حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام.
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