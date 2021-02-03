ضبطت الجمارك اللبنانية 5 ملايين حبة من مخدر "الكبتاغون" في مرفأ بيروت كانت مهربة إلى السعودية عبر اليونان، حسب "أ ف ب".
وقال مسؤول في الجمارك فضل عدم الكشف عن اسمه، إنه "بناء على معلومات مسبقة، رصدت شعبة المخدرات في الجمارك الشحنة، وحين وصلت إلى المرفأ قام عناصر الجمارك بتفتيشها ليتبين وجود 5 ملايين حبة "كبتاغون" في آلة لتصنيع البلاط".
وأشار إلى أنه "تم ضبط 3 لبنانيين يعملون ضمن شبكة مرتبطة بتهريب المخدرات".
ولفت إلى أن الشحنة كانت في طريقها إلى اليونان ومنها إلى السعودية.
وتعد حبوب الـ"كبتاغون" من المخدرات سهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق، ويرى فيها البعض بديلا رخيصا عن الكوكاين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط 5 ملايين حبة ”كبتاجون” مخدرة في مرفأ بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.