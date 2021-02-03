ضبط 5 ملايين حبة ”كبتاجون” مخدرة في مرفأ بيروت 

ضبطت الجمارك اللبنانية 5 ملايين حبة من مخدر "الكبتاغون" في مرفأ بيروت كانت مهربة إلى السعودية عبر اليونان، حسب "أ ف ب".

وقال مسؤول في الجمارك فضل عدم الكشف عن اسمه، إنه "بناء على معلومات مسبقة، رصدت شعبة المخدرات في الجمارك الشحنة، وحين وصلت إلى المرفأ قام عناصر الجمارك بتفتيشها ليتبين وجود 5 ملايين حبة "كبتاغون" في آلة لتصنيع البلاط".

وأشار إلى أنه "تم ضبط 3 لبنانيين يعملون ضمن شبكة مرتبطة بتهريب المخدرات".

ولفت إلى أن الشحنة كانت في طريقها إلى اليونان ومنها إلى السعودية.

وتعد حبوب الـ"كبتاغون" من المخدرات سهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق، ويرى فيها البعض بديلا رخيصا عن الكوكاين.