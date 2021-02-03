الجزائر تدين مصرع 4 عسكريين تونسيين بحادث إرهابي 

دانت وزارة الخارجية الجزائرية الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 4 عسكريين تونسيين، مشددة على وقوفها وتضامنها المطلقين مع تونس.
الجزائر تدين مصرع 4 عسكريين تونسيين بحادث إرهابيتونس: مقتل 4 جنود جراء انفجار لغم قرب الحدود مع الجزائر
وورد في بيان الخارجية الجزائرية: "تلقينا ببالغ الأسى نبأ مقتل 4 عسكريين تونسيين، إثر انفجار لغم تقليدي الصنع، أثناء أداء واجبهم في ملاحقة عناصر إرهابية بمرتفعات جبل المغيلة بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد".
وأضاف البيان: "تعرب الجزائر عن إدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان، وتتقدم بصادق عبارات التعازي والمواساة لتونس حكومة وشعبا ولعائلات الضحايا".
وتابع: "نجدد وقوفنا وتضامننا المطلق مع الشقيقة تونس في هذا الظرف الأليم، ودعمنا الدائم لجهوده الرامية إلى اجتثاث جذور هذه الآفة التي تستهدف استقراره البلاد وأمنها".
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