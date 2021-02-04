أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير، مشهور بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود.
وقال الديوان الملكي، في بيان اليوم الخميس: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 22/ 6/ 1442هـ في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
والأمير مشهور هو ابن الأمير مساعد من زوجته الأميرة، نورة بنت إبراهيم الدغيثر. وكان الأمير الراحل قد تزوج من الأميرة غادة بنت يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، التي أنجبت له الأمراء والأميرات، عبد العزيز، وسعود، وخالد، وسارة، ومحمد.
وعاش الأمير مشهور حياة قريبة من والده، حيث ظل بعيدا عن المناصب الرسمية والحياة السياسية في البلاد، كما ظل بعيدا عن الأضواء مثل إخوته الذين عرفوا كشعراء ورجال أعمال وشخصيات بارزة في المجتمع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الامير مشهور بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود بعد صراع... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.