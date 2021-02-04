روحاني: قرار محكمة العدل الدولية انتصار سياسي لإيران

اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، "قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي انتصارا سياسيا لإيران في وجه أعتى قوة في العالم".
وقال الرئيس الإيراني: "على أمريكا إلغاء العقوبات المفروضة على إيران وفقا لقرار المحكمة الدولية، وعدم تنفيذها القرار يمثل انتهاكا أمريكيا آخر للمقررات الدولية".
وتابع روحاني "أبارك للشعب الإيراني انتصارنا في محكمة العدل الدولية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية".
وأعلنت محكمة العدل الدولية، أمس الأربعاء أنها مخولة في البت بشكوى إيرانية ضد العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إيران، في خطوة عدتها طهران "انتصارا" لها.
وتقدمت إيران بالشكوى إلى محكمة العدل، في العام 2018، بعيد إعادة واشنطن فرض عقوبات اقتصادية عليها بعد قرار إدارة ترامب الانسحاب الأحادي من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.
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