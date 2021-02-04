وزير داخلية لبنان يعلق على قتل الناشط لقمان سليم

علق وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، محمد فهمي، على العثور على الناشط لقمان سليم، مقتولا داخل سيارته، قائلا: "قتل الناشط لقمان سليم إنما يشكل جريمة مروعة ومدانة".

وزير الداخلية اللبناني يعلق على قتل الناشط لقمان سليملبنان.. العثور على ناشط مقتول في سيارة بعد فقدانه لساعات

وأكد الوزير في تصريح أنه أجرى "منذ الصباح اتصالات مع قادة الاجهزة الأمنية لمتابعة تداعيات اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم".

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأنه عثر على الناشط مقتولا داخل سيارة مستأجرة بين بلدتي العدوسية وتفاحتا في جنوب لبنان، بعد أن أعلنت شقيقته، رشا الامير، عن فقدانه منذ عدة ساعات، وقالت على "تويتر": "شقيقي لقمان سليم غادر نيحا الجنوب من 6 ساعات عائدا إلى بيروت، وهو لم يعد بعد. هاتفه لا يرد .لا أثر له في المستشفيات. من يعرف عنه ليتواصل معي مشكورا".