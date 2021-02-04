ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفطارتفعت أسعار النفط اليوم إذ صعد مزيج "برنت" فوق مستوى 59 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2020، جاء ذلك بعد بيانات أظهرت انخفاضا في مخزونات الخام الأمريكية.

وحسب قناة (روسيا اليوم) ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.86% إلى 56.16 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود "برنت" الآجلة بنسبة 0.79% إلى 59.01 دولار للبرميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي إلى 475.7 مليون برميل، وهو أقل مستوى لها منذ مارس 2020، بينما زادت معدلات تشغيل مصافي التكرير 0.6 نقطة مئوية.

