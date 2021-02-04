ارتفاع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط اليوم إذ صعد مزيج "برنت" فوق مستوى 59 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2020، جاء ذلك بعد بيانات أظهرت انخفاضا في مخزونات الخام الأمريكية.
وحسب قناة (روسيا اليوم) ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.86% إلى 56.16 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود "برنت" الآجلة بنسبة 0.79% إلى 59.01 دولار للبرميل.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي إلى 475.7 مليون برميل، وهو أقل مستوى لها منذ مارس 2020، بينما زادت معدلات تشغيل مصافي التكرير 0.6 نقطة مئوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع أسعار النفط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.