الذهب والفضة يتراجعان مع ارتفاع الدولار
تراجعت أسعار الذهب أكثر من 2 % اليوم لينزل عن مستوى 1800 دولار في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مما نال من إغراء المعدن.
وبحلول الساعة 17.01 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 2.3 % إلى 1791.11 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد ملامسة أقل مستوى في أكثر من شهرين عند 1784.76 دولاراً.
ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2.4 % لتسجل 1791.50 دولاراً وهبطت الفضة 2.8 % إلى 26.11 دولاراً للأوقية.
تراجعت أسعار الفضة أكثر من 13 % منذ صعدت بها حمى مشتريات أفراد على غرار تلك التي شهدها سهم جيم ستوب إلى ذروتها في نحو 8 سنوات عند 30.03 دولاراً يوم الاثنين.
وانخفض البلاتين 0.7 % إلى 1093.50 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.9 % مسجلاً 2293.81 دولاراً.
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