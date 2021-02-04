الحشد الشعبي العراقي يعلن تصفية ”والي” شمال بغداد في ”داعش” 

أعلن الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، مقتل "والي" شمال بغداد والكرمة في تنظيم "داعش".

وذكر الحشد في بيان صحفي، أن "قيادة عمليات قاطع شرق الأنبار تمكنت من قتل قياديين من عصابات داعش الإجرامي في جزيرة الكرمة شمال قضاء الفلوجة".

وقبل يومين أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مقتل "والي الجنوب" في تنظيم "داعش".