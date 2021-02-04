تعليق الإمارات على قرار بايدن بوقف دعم الحرب في اليمن 

علقت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، على قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن وقف دعم الحرب في اليمن.
وغرد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مبينا أسباب وقف بلاده حربها في اليمن: " أنهت الإمارات تدخلها العسكري في اليمن في أكتوبر من العام الماضي حرصا منها على انتهاء الحرب، دعمت الإمارات جهود الأمم المتحدة ومبادرات السلام المتعددة، ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".
كما حرص قرقاش في تغريدة أخرى على تهنئة تيموثي ليندركينغ على تعيينه من قبل الرئيس الأمريكي بايدن كمبعوث خاص لليمن.
وأكد قرقاس أن "خبرة ليندركينغ ستجلب الخبرة بينما ستحضر مشاركة الولايات المتحدة طاقة جديدة ومطلوبة وتركيزا للمساعدة في حل الصراع وتحسين الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن.
ويشهد اليمن نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وجماعة "أنصار الله" منذ عام 2014.
وأطلق تحالف دولي بقيادة المملكة العربية السعودية عملية عسكرية لدعم حكومة هادي المعترف بها دوليا في عام 2015. ومع ذلك لا يزال يسيطر الحوثيون على الجزء الأكبر من شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، الأسبوع الماضي، إن المملكة العربية السعودية ساهمت في أسوأ أزمة إنسانية مستمرة في اليمن.
وتعتبر الأمم المتحدة أن الوضع في اليمن هو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 80٪ من السكان، أو 24.1 مليون شخص، إلى مساعدات إنسانية.
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