الجيش السوداني يصد هجوما إثيوبيا وأنباء عن سقوط قتلى وأسرى 

أفاد مراسلنا في السودان، بأن الجيش السوداني تصدى اليوم لهجمات نفذتها قوات إثيوبية على الحدود بين البلدين، فيما تحدثت مصادر عسكرية عن سقوط قتلى وأسرى من الطرفين.
وقال شهود عيان من منطقة بركة نورين بالفشقة الصغرى الحدودية مع إثيوبيا، إن "قوات إثيوبية هاجمت الجيش السوداني، ورد الأخير على الهجوم، وفرض سيطرته بالتقدم داخل الأراضي السودانية وتمكن من استرداد عدد من المشاريع الزراعية".
وقالت مصادر عسكرية سودانية لموقع "الشرق - بلومبرغ"، إن "جنديا سودانيا واحدا سقط في هذه الاشتباكات التي وقعت في الفشقة الصغرى، فيما قتل عدد من عناصر الجيش الإثيوبي، وأُسر آخرون".
وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا متصاعدا منذ أسابيع على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها نفذت من قبل مليشيات إثيوبية مسنودة بقوات رسمية على أراض سودانية، فيما تنكر أديس أبابا تلك التهم، قائلة إنها تتابع عن كثب ما حدث بيد إحدى الميليشيات المحلية على الحدود الإثيوبية السودانية.
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