وزارة الدفاع العراقية توضح بشأن انتحال ”محلل أمني” صفة ”مستشار” لديها 

أصدرت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، توضيحا بشأن ظهور أحد المحللين الأمنيين في وسائل الإعلام يحمل صفة "مستشار عسكري" في الوزارة.
وذكرت الدفاع العراقية في بيان صحفي: "ظهر في بعض وسائل الإعلام شخص يدعي أنه مستشار عسكري في وزارة الدفاع تحت اسم المستشار العسكري لوزارة الدفاع معن الجبوري، وهنا نود أن نوضح بأن المدعو أعلاه كان أحد منتسبي وزارتنا وتمت إحالته الى التقاعد".
وأضافت: "لم يكن المدعو يشغل قبل إحالته إلى التقاعد منصب مستشار عسكري، ونؤكد بأننا سنقاضي أي شخص يظهر في وسائل الإعلام وينسب إلى نفسه منصبا لم يكن يتمتع به، ويصرح بأخبار عارية عن الصحة".
ودعت وزارة الدفاع العراقية "وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة في استضافة المحللين وغيرهم ممن يشغل مناصب حساسة في الوزارة".
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