قال أمير المدينة المنورة، فيصل بن سلمان، إن المملكة قامت بخطوة استباقية أثبتت نجاحها في منع انتشار وباء كورونا بين المسلمين حول العالم.
وأضاف الأمير السعودي خلال ندوة حول "جهود المملكة في خدمة المعتمرين والزائرين خلال الجائحة"، أمس الأحد، أن المملكة اتخذت في بداية ظهور الجائحة قرارا مسؤولا بتعليق العمرة وزيارة الحرمين، في وقت تمكنت فيه الجائحة من كثير من دول العالم.
وبيّن أن المملكة استمرت في إصدار عدد من الإجراءات الاحترازية الاستباقية، من بينها منع التجول للحفاظ على الصحة العامة للمواطن والمقيم، وحققت نتائج إيجابية في الحد من انتشار الوباء والسيطرة عليه، بأقل تأثير على مجريات الحياة العامة.
وقال أمير المدينة، إنه منذ مطلع العام الحالي، تم اعتماد قرار بإلزامية إبراز ما يثبت الحالة الصحية عبر تطبيق "توكلنا"، كشرط للدخول للمنشآت الحكومية والخاصة.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة العربية السعودية منذ بداية الجائحة 370278 إصابة مؤكدة، منها 6402 حالة وفاة، و361515 حالة شفاء، و2361 حالة نشطة، منها 408 حالات حرجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المملكة: منعنا انتشار وباء كورونا بين المسلمين حول العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.