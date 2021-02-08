اليوم.. اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية

يعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الإثنين، اجتماعاً طارئاً، لبحث تعزيز التضامن العربي والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، في تصريحات سابقة، إن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب سيبحث سبل تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية وتطوراتها.

وأضاف أن التطورات التي تشهدها المنطقة تستوجب موقفا عربيا جامعا يحقق الحماية للأمن القومى العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن العربي المشترك، ويعيد التأكيد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية.