إغلاق محيط قيادة الجيش تزامنا مع إعلان تشكيل وزاري مرتقب فى السودان

قام الجيش السوداني أغلق الشوارع المؤدية للقيادة العامة للقوات المسلحة تزامنا مع حل الحكومة السابقة وتشكيل حكومة جديدة اليوم الاثنين.

وذكرت مواقع التواصل ووسائل محلية (موقع التغيير) أن الجيش استخدم الأسلاك الشائكة والعلامات المرورية في إغلاق طرقات رئيسية تمر بمحيط قيادته العامة منذ ليل الأحد/الاثنين.

كما نشرت الشرطة توجيهات مرورية للمواطنين وبالطرقات السالكة تفاديا لزحمة مرورية.

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أصدر مساء الأحد قرارا بحل الحكومة الانتقالية.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تمهد لتشكيل وزاري جديد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية (سونا).

ومن المنتظر الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة اليوم الاثنين.

وأوضحت وكالة "سونا" أن مجلس الوزراء عقد اجتماعا استثنائيا مساء الأحد لبحث التشكيل الوزاري الجديد.